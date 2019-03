Hvězda Hry o trůny byla připravena na single život. A pak přišel tento fešák

Sophie Turner a Joe Jonas plánují svatbu. Profimedia.cz

„Připravovala jsem se na to být do konce života single,“ prohlašovala dnes třiadvacetiletá herečka, známá ze seriálu Hra o trůny, Sophie Turner. Ve chvíli, kdy potkala Joea Jonase (29), to přestalo platit. „Myslím, že až potkáte toho pravého, prostě to poznáte,“ míní představitelka Sansy Stark.