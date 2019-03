Vítězka SuperStar experimentuje s vlasy! Je z ní platinová blondýnka

Emma Drobná Super.cz

Zpěvačka Emma Drobná (25) prošla během své kariéry několika vlasovými proměnami. Nyní je platinovou blondýnkou a užívá si to. "Měla jsem dvě proměny. Měla jsem vlasy červené, ale ke mně se to, myslím, nehodilo. I když spousta lidí mi zase říkalo, že červená byla super. Odstínů blond jsem měla několik. Cítím se takhle mladistvě, super," řekla Super.cz Emma, která v roce 2015 vyhrála SuperStar .

Říká se, že muži mají blondýnky raději. "Moc si nevšímám toho, jak se na mě muži dívají. Jde spíš o to, jak se cítím já. Nedělala jsem to kvůli tomu, že se chci víc líbit mužům. Komplimenty jsem dostávala i dostávám. Jsem za to ráda," vysvětluje.

"Někdy samozřejmě jako každá žena chci být sexy, ale určitě to není moje priorita. Jsem typ, který se smíří se vším. Ráda experimentuji," dodala. ■