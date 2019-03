Sexy sestra fotbalové star Patrika Schicka k nepoznání: Nasadila paruku a vyrazila do společnosti

Kristýna Schicková Super.cz

Modelka Kristýna Schicková byla na pražském týdnu módy k nepoznání. Nasadila černou paruku a sexy Kristýnu by nepoznal snad ani její slavný bratr, fotbalová hvězda Patrick Schick. "Je fashion week, tak jsem se rozhodla, že to okořením takovým sestřihem. Je to paruka z pravých vlasů. Proměnu jsem dělala asi hodinu, paruku jsem našla při velkém jarním úklidu," řekla Super.cz Kristýna.