„No kde jsem k tomu přišla..?“ Náhlé alergie, ekzémy, silná únava. Příčina může být i jiná

„Mami, asi mám zase teplotu a nějakou vyrážku.“ Silná únava, náhlé alergie, věčné pokašlávání. V takovém případě je běžné ulehnout s únavou a zvýšenou teplotou do postele a připsat příznaky běžné nadcházející nemoci. Většina se tak léčí ani neví na co. Pokud všechno řešíme antibiotiky opakovaně 5 let, příčinu nezjistíme nikdy. Bohužel se tak většina z nás plíživě připravuje o své zdraví.

Imunita a energie na nule. Přemnožení parazité nás vysávají až na hranici Parazity máme v sobě naprosto všichni, to je známý fakt. Jde o jejich opakované přemnožení 2x ročně, které se projevuje alergiemi, bolestmi či výraznější únavností. Ne tou běžnou, co máme všichni, ale takovou, kdy se ráno probouzíme jako zpráskaný pes, odpoledne po obědě div neusneme, nic nás nebaví. Musíme si dát šlofíka, který nám však valně nepomůže. Navíc opět pokašláváme, není nám celkově dobře, další 2-3 měsíce nemáme žádnou náladu, nic se nám nechce, nic nás nebaví. Pak se dcerce objeví alergie, které nikdy předtím neměla. Synkovi se vyhodí ekzém. V mozku Vám proletí otázka: "Proboha, kde jsme k tomu zase přišli?“ Předkové se odčervovali pravidelně a mělo to svůj zásadní smysl. Více nyní na antiparazitikum.cz

Nová antibiotika? Vyhraná bitva jen prodlužuje dlouhodobou válku Paraziti vegetují v těle hostitele tak, že mu vysávají zásoby energie nabrané spánkem a příjmem potravy. Tímto je hostitel, tedy člověk, více náchylný k chorobám, jelikož zároveň s energií klesá obranyschopnost. Parazité existují na naší planetě odnepaměti a pamatují i dinosaury. Čerpají tak z bohatých zkušeností přežívání ve všech možných i nemožných podmínkách. Proto je normální člověk zaměňuje za příznaky běžných nemocí a celostně to neřeší. Bohužel. Odnepaměti naši předkové vždy používali dostupné odčervovací prostředky. Nejenom delší půst, ale také extrakty z ořešáku, kurkumin a různá koření. Na rozdíl od nich máme v lékárnách konečně k dispozici přírodní doplňky stravy řady Wurm-Ex. Více nyní na antiparazitikum.cz

Rychlá diagnostika není možná. Problém řeší prevence a obranyschopnost Nákaza většinou trvá roky. Některé larvy přežívají v prostoru až 3 roky a normální člověk většinou nic netuší. V Evropě, která se potýká s přemnoženými parazity u 4 lidí z pěti, pak riziko těžkých komplikací u běžných obyvatel měst stále stoupá. Válečné konflikty vedou ke kolapsům zdravotnictví včetně očkování. Lékařskou dokumentaci s sebou nikdo nenosí. Pacienti se na drahá vyšetření běžně neposílají. Na larvy v plicích či v játrech se většinou přichází náhodným vyšetřením či když tyto orgány postupně selhávají. Mohou způsobit smrt. Jakákoliv dlouhodobá bolest a únava signalizuje, že něco není v pořádku. Larvy červů běžně migrují skrz všechny orgány do mozku, do plic či do oční bulvy. Více nyní na wurm-ex.cz

Nakažených přibývá. Odčervení dnes vyhledává čím dál více lidí V ČR je denně náhodně diagnostikováno několik nakažení člověka škrkavkou psí. Toxoplasmou od koček onemocní až 80 % obyvatel Německa. „Lidé by měli více myslet na to s kým se mazlí a s kým se mazlí potom. A nejde pouze o domácí mazlíčky“ uvádí Petr Pěnkava z vývojového centra přírodních doplňků řady Wurm-Ex (Wurm = Červ). Wurm-Ex je dnes jediným klinicky testovaným doplňkem stravy proti externím agentům na českém trhu. Problémem Evropy nejsou pouze čím dál častější hotely „Pets Friendly“, ale také přehnaný kontakt s domácími mazlíčky. Nejen toxoplasma se přenáší především kontaktem ústy, např. tuberkulóza se u nás začíná objevovat i u očkovaných osob. WHO na problémy opakovaně upozorňuje. Více nyní na wurm-ex.cz