Vdova po Kájovi Saudkovi vzpomínala na manžela (✝80): Pózovala mu k aktům oblečená

V červnu to budu čtyři roky, co zemřela ikona českého komiksu, kreslíř Kája Saudek (✝80). Výstavou jeho kreseb a obrazů v Tančícím domě na něj mohou jeho fanoušci zavzpomínat. I my jsme na vernisáži vzpomínali spolu s vdovou Johannou Saudkovou.

Ta se Saudkem prožila celý život, zplodili spolu dvě děti, Patrika a Bereniku, která výstavu připravila. "Obě děti zdědily jeho umělecké geny, já si umím leda tak namalovat oči, takže jsem to ráda nechala na ní. Já jen zapůjčila obrázky, všechno jim to schvaluju a dávám jim autorská práva," vysvětlila nám paní Johanna, které má doma kreseb stovky.

"Byl velmi pilný umělec a maloval s radostí, nemusel ze sebe nic tlačit. I mně vždycky něco namaloval a dal mi to třeba k výročí a pak na to zapomněl, a prodal to. Potom slíbil, že mi to namaluje znovu a neudělal to," vyprávěla nám s tím, že byla i manželovou nejčastější modelkou.

"Byla jsem po ruce. Třeba jsem vařila, a on na mě zavolal, že potřebuje ruku zezadu. Nenechával mě dlouho stát, on byl rychlý. Jen jednou mě nechal stát na stole v nějakém pohybu a to mi bylo nepříjemné. Ani nechtěl, abych se svlíkala, potřeboval ty jednotlivé části, a svléknul mě až na obraze," prozradila, jak vznikaly Saudkovy proslulé akty.

S manželovou smrtí už je po téměř čtyřech letech smířená. "Smířit se s tím můžete, ale vyrovnat nikdy. Vrátit se to nedá," krčila rameny. A jak je to s možností, že by do svého života pustila dalšího muže?

"Mám už určitý věk a jsem zvyklá na určité věci. A ten, kdo by přišel nebo přichází, má také svoje zvyky a návyky z minulých vztahů. Určitě bych nesehnala někoho nepolíbeného, a neumím se s tím srovnat. Mám opravdu vysokou laťku, ale té už neodpovídá můj exteriér. Takže ano, mám hodně kamarádů, ale jsou to většinou moji přátelé z mládí, kteří mě berou takovou, jaká jsem," uzavřela. ■