Dabérka fintilky Karen z Kroku za krokem je pořád šmrncovní dáma: Oblíbené herečce to sluší i tři roky před padesátkou

Kamila Špráchalová Herminapress

Společně se stali kmotry knížky Mirky Skočílkové Violka, která je podle slov autorky příběhem ze života, sice trošku smutným, ale pozitivním. „Já jsem velice pilnou čtenářkou a knížky mám opravdu ráda. Jsem schopná, když mne nějaká zaujme a mám čas, ji „zhltnout“ do dvou dnů,“ nechala se slyšet Špráchalová, která v minulosti například propůjčila svůj hlas fintilce Karen z populárního seriálu Krok za krokem.

Špráchalové to na křtu moc slušelo. Málokdo ví, že sama také píše, ale zatím jí nic nevyšlo. „No, přiznávám, že jsem napsala několik fejetonů a kamarádka, které jsem křtila knížku, mě neustále tlačí k tomu, abych je vydala. Říká, když už to máš sepsané černé na bílém, tak to prostě musí jít ven. Já mám ale vnitřně velkou autocenzuru, takže si ještě nějaký čas počkám a uvidím,“ dodala herečka, která má prý rozepsané i pohádky.

Špráchalové na křtu zdatně sekundoval i tanečník a choreograf Marek Dědík, který to loni po boku Pavly Tomicové (56) dotáhl až do finále StarDance. I on si překvapivě brousí zuby na napsání knihy!

„Nápad by byl, ne ovšem, že bych napsal nějaký román, ale spíš autobiografickou knihu. Zažil i prožil jsem toho na parketu od malička docela dost, takže materiál by byl a teď ho nechávám uzrát,“ míní Dědík, jehož fanynky se tak v budoucnu možná dočkají nějakých těch pikantností ze života tanečníků. ■