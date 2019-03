Slovní přestřelka mezi blondýnkami: Manželka tenisty Rosola se obula do Ochotské. Proč?

Michaela Ochotská a Petra Rosolová (vpravo) Foto: Super.cz/ Michaela Feuereislová, Herminapress

"Sama jsem matkou samoživitelkou a vím, že to není jednoduché. Dobře vím, jak obtížné to může být. Hlavně po rozchodu s Lukášem, když jsem byla nemocná a na vše sama, jsem poznala, že někdy to bez pomoci nejde,“ řekla Ochotská. Její zmínka o exmanželovi však rozpálila doběla rozpálila novou manželku Rosola, tenisovou trenérku Petru Rosolovou.

"Míšo, to vážně? Spousta bulvárních záležitostí a věcí z okolí jde kolem nás, protože se snažíme zaměřovat se na sebe, ale bohužel jsme museli posledních x měsíců investovat čas a energii k obhajování absurdních věcí, a ještě se k nám dostávají takovéto články, které záměrně poškozují mého muže," napsala v prohlášení Rosolová.

"To všechno proto, aby člověk, kterých za posledních 21 měsíců dostane pouze na výživném a na zajištění budoucích studií syna více než dva milióny korun tvrdil, že je matka samoživitelka a neustále se vozil po mém manželovi. Matka samoživitelka znamená - sama živit dítě, vícero dětí a kolikrát nemít ani na základní životní potřeby dostatečné prostředky. Po přečtení několika opravdu krutých příběhů matek samoživitelek je neuvěřitelně sprosté a absurdní, že si člověk, fotící se v luxusních věcech, dovolí přirovnávat se k maminkám, které kolikrát řeší, co dají svým dětem k večeři, od otců nedostávají nic nebo pár stovek měsíčně, a ještě veřejně takovýmto vyjádřením udělá z otce svého dítěte absolutního ignoranta," brání Petra svého muže.

Michaela si stojí za svým. "Matka samoživitelka znamená žena, která je sama na dítě, ne která je bez alimentů. To jen pro vysvětlení. Jinak se k tomu nebudu vyjadřovat, je to naprosto zbytečné. Jsem moc ráda, že můžu pomáhat organizaci Help-In. Našla jsem řadu donátorů, které maminkám v nouzi pomáhají finančními prostředky, jsem vděčná i za spolupráci s firmami, které dodají například plenky. Vidím výsledky a jsem šťastná, že můžu pomáhat," dodala Ochotská. ■