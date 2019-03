Tato slova vám vženou slzy do očí! Životní láska Daniela Nekonečného (✝52) promluvila

Zuzana Kardová a Daniel Nekonečný Foto: Archiv Zuzany Kardové

S Danielem Nekonečným (✝52) žila dlouhých devatenáct let. Zuzana Kardová byla jeho životní láskou. Před pěti lety zpěváka opustila a dnes si to vyčítá. "Cítila jsem, že potřebujeme být každý zvlášť. On nechtěl, abych odcházela, ale už to prostě nešlo. Kdybych s ním byla, možná by se to nestalo. Je mi hrozně. Nejhorší je, že jsem mu řekla, že beze mě nepřežije ani pět let, a to časově vychází na letošní květen. Hrozně to bolí," řekla Super.cz se slzami v očích Zuzana.