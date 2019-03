Tuhle kočku od dětství vychovával Daniel Nekonečný. Byla úspěšnou modelkou a je podobná České Miss

Tereza Kardová (archivní foto) Foto: Archiv Zuzany Kardové

Zesnulý zpěvák Daniel Nekonečný (✝52) žil dlouhých devatenáct let s partnerkou Zuzanou. Ta mu byla velkou oporou a držela zpěváka, co se dalo, při zemi. Do vztahu Zuzana přišla s dcerou Terezou. Tu Daniel vychovával od jejích šesti let.