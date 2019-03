TOP 10 hádek mezi kouči v The Voice Video: TV Nova

Tohle je asi překvapení pro většinu diváků talentové show The Voice (7), ale jako nejostřejší ze všech koučů se vyprofiloval Vojta Dyk (33). Při slovních soubojích o vybrané zpěváky s kolegy Janou Kirschner (40), Pepou Vojtkem (53) a Kalim (36) jde až na hranu, občas i za ni. Ne že by mu to nevraceli, ale tak ostrý jazyk jako on nemá žádný z kolegů na otáčivých křeslech.