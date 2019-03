Ilustrační foto Profimedia.cz

Tak tohle by opravdu nikdo na inlinech zažít nechtěl. Bruslař na rampách předvedl skvělý výkon, až do chvíle, než se rozhodl sjet zábradlí. Jakmile totiž vyskočil na kovovou rouru, dostal smyk a praštil se přímo do intimních míst. Všichni přihlížející ho jen se soucitem litovali.