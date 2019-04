Přítele tato kráska s japonskými kořeny sice nemá, svatební šaty už má ale vybrané

Moderátorce televize Déčko to ve svatebních šatech slušelo. Super.cz

„Mám hroznou radost, že jsem si mohla vyzkoušet všechny různé druhy šatů. Teď jsem měla možnost si je vyzkoušet nanečisto, a až budu mít svatbu, tak to bude všechno raz dva,” říká moderátorka, gamerka a blogerka, která je nyní bez partnera.

Exotická kráska má českou maminku a tatínka původem z Japonska. Do země vycházejícího slunce Naomi velmi často jezdí. Dokonce zde navštívila svatbu. „Japonská svatba je hodně jiná v porovnání s tou českou. Japonci navíc do svatby dají hodně peněz. Dvě stě tisíc nejsou pro ně žádné peníze. Je tam vždy strašně moc lidí, hrozně jídla, je to pomalé, dlouhé a trošku nuda,” směje se Adachi.

Japonské prvky nebudou chybět ani na její veselce. „Chtěla bych mít japonské jídlo na své svatbě. Určitě tam bude sushi,” říká Naomi Adachi. ■