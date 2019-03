Smrt Nekonečného překvapila i jeho bývalou tanečnici Abbasovou: Netušila jsem, že jeho stav nebyl dobrý

Lejla Abbasová je ze smrti Nekonečného v šoku. Profimedia.cz

Nečekaný odchod Dana Nekonečného (✝52) překvapil nejen veřejnost, ale také kolegy a lidi, kteří s ním byli v užším styku. „Tak to je teda šok. Dozvěděla jsem se to až od vás,” kroutila hlavou Lejla Abbasová (39), která s šoumenem řadu let vystupovala jako tanečnice.