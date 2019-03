Jediný normální mezi námi blázny: Náhlá smrt Daniela Nekonečného (✝52) zasáhla celebrity. Truchlí Csáková i Banga

Ilona Csáková a Daniel Nekonečný na snímku z roku 2002 Foto: Kundrát / CNC / Profimedia

„R.I.P. Daniel Nekonečný. Znali jsme se léta a začínali spolu v kapele Laura a její tygři. Je to smutný. Tak mladý. Upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ napsala smutná Csáková.

Odchod věčně usměvavého zpěváka zasáhl také moderátora Míru Hejdu (35). „Jsou lidi, na které se nezapomíná. Ne proto, že volal hlavně ve 2 ráno, až jsem jednou při rozhovoru i usnul; ne proto, že to, co s jinými natáčíte hodinu, trvalo s Danem tak 5, protože musel například vybalit všechny plyšáky; ale proto, že jeho životní energie i tak zůstává nekonečná,“ napsal Hejda.

Vzpomínku na Daniela přidal i zpěvák Radek Banga (36). „V tomto šíleném světě zemřel někdo, kdo byl pro mnohé bláznem, pro mne byl však Daniel Nekonečný sluncem, jehož svit pokaždé rozzářil váš svět, ať už byl v jakémkoliv stavu. A tak mi často on přišel jako jediný normální mezi námi blázny, co se honíme za přeludy něčeho, co považujeme za štěstí,“ napsal Banga.

„Daniel celý život žil v přesvědčení, že život je sám o sobě nádherná věc, a proto stojí za to každý den se z něj radovat. A to on také dělal, naplno, a kdykoliv to jen šlo. Tvé úžasné šílenství nám všem bude moc chybět, protože to nikdo nedokázal rozzářit víc než ty. Budiž ti zem lehká a doufám, že to rozjedeš i v hudebním nebi! Upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ vzkázal Banga.

Zaskočený byl i rocker Pepa Vojtek (53), který Nekonečného poznal během natáčení komedie Jak se krotí krokodýli. „Je mi to moc líto,“ napsal Super.cz frontman Kabátů. ■