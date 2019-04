Svatební šaty už Kotková oblékla nesčetněkrát. Jak bude vypadat její obřad se zpěvákem kapely Slza?

Natálie Kotková bude krásná nevěsta. Super.cz

Pravdou je, že se sympatická blondýnka stala ambasadorkou letošního ročníku soutěže Souboj nevěst. „Svatební šaty už jsem nosila dříve na přehlídkách v patnácti, šestnácti letech. Už jsem si to zažila, a tak se do svatby tolik nehrnu,” mávla rukou Natálka. Díky své profesi modelky byla už mnohokrát zahalená v bílé se závojem, a tak to pro ni v roli ambasadorky svatební soutěže nebylo nic nezvyklého.

Natálka ani jako malá nesnila o svatbě, a tak zatím netuší, jak její den D bude vypadat. „Musím se přiznat, že nemám představu o své vysněné svatbě. Nevím, jestli by měla být na louce, na zámku, nebo na pláži. Spíš se kloním k tomu nemít podpatky, být bosa,” říká Kotková, které je nyní asi nejbližší představa obřadu v boho stylu.

A tuší snad Natálka, jakou má představu o svatebním dni její partner? „Nikdy jsme se o tom nebavili. Každý chlap ale chce to, co jeho žena,” smála se Natálie a dále uvedla: „Jsme oba pohodáři a tak pro nás bude hlavní, aby tam byla rodina a pohoda.” ■