Do účesu si Sandra Nováková od partnera mluvit nenechá: Tahle kreace podle něj patří spíš do školky než na galavečer

Sandra Nováková zvolila na galavečer Českých lvů zvláštní účes. Super.cz

"Po osmi letech jsem se vrátila do divadla a shodou okolností mám hned tři premiéry během půl roku. Všechna divadelní představení jsou v La Fabrice, dvě už hrajeme. To jsou Úplné zatmění a Prolomit vlny. A v dubnu začínáme zkoušet černou komedii Po konci světa. Všechno jsou to krásné látky se skvělými režiséry," vypočítala Sandra.

Hraní prý dokáže skloubit s mateřstvím bez problémů. "Mikuláš teď začal chodit do školky, v té době mám natáčení. A když mám divadelní představení, tak už zase spí. Takže je to v pořádku a nepřichází o mne," ujistila nás Sandra.

Probrali jsme i výběr jejího modelu na slavnostní večer. "Tyhle jednoduché krajkové šaty jsem si vzala kvůli tomu, že mám dost extravagantní účes. Vojta to tedy okomentoval tak, že je to dětský účes, ale vymyslela mi to top kadeřnice a myslím, že se jí to strašně povedlo," nenechá si do looku mluvit od partnera Sandra. ■