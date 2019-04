Slovo dalo slovo a vyměnila návrhářku. Kdo se stará o garderobu Aleny Mihulové?

Alena Mihulová na Českých lvech zářila v šatech od Beaty Rajské. Super.cz

Na předávání cen Český lev nám ovšem Mihulová svěřila, že už má návrhářku novou. Zářila ve zlatých šatech od Beaty Rajské (56). "Mám to štěstí, že mě oblékla už na dvě filmové premiéry a právě na České lvy, snad i do Varů a když to dobře půjde, tak i později. Mně by se to líbilo. Jsem hrozně ráda, protože to, co si obléknu, mi sedí," pěla ódy Alena.

"Na posledním karlovarském festivalu jsem byla na její módní přehlídce, ale do řeči jsme se daly v salonu, kde jsme si obě nechávaly dělat vlasy. Zatím je to hlavně o spolupráci, ale moc by mě potěšilo, kdyby to časem bylo kamarádství," mínila herečka.

Pokud jde o filmovou práci, byla Mihulová trochu tajemná. "Vypadá to, že bych měla točit film příští rok. Je to strašně hezký scénář, měla bych tam mít hlavní ženskou roli, je tam tedy i hlavní mužská. Když to dobře dopadne, natáčet začneme v lednu, ale nechci to zakřiknout. Až to bude, tak to bude," vysvětlovala herečka, proč nechce prozradit podrobnosti. ■