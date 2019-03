Rozchod se nekoná: Kašáková potvrdila krizi vztahu, přesto s partnerem vrkala ve společnosti

Veronika Kašáková Super.cz

"Jsem taky zmatená. Pro mě je teď období nějakého nacházení se. Nevím. Není pravdou, že jsme se rozešli. Neumím ale lhát v tom, že je všechno super, že jsme šťastní, když to pravda není. Jsme u sebe, ale netuším, co bude," řekla Super.cz Veronika.

"Přišli jsme na nějakou křižovatku, kterou řeším. Plánuju cestu sama se sebou, odletím někam daleko. Učešu si myšlenky, pak budu zase třeba plánovat. Procházím vnitřní transformací z dítěte k ženě. Jde víc o mě než o něj," vysvětluje.

Rozhodně ale vztah za uzavřený nebere. "Jsem tomu otevřená, uzavřené to není. Snažím se neřešit minulost a nekoukat do budoucnosti. Snažím se být teď a tady, je mi tu dobře a užijeme si to," dodala na módní show Pietro Filipi. ■