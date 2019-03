Sokolová sundala zásnubní prsten a poprvé po rozchodu se objevila ve společnosti. Tahle kočka dlouho sama nezůstane

Kateřina Sokolová Super.cz

"Žádný rozchod, krach vztahu není veselý. Bylo to mezi námi vážné, je to tak, jak to je," řekla Super.cz Kateřina. Zásnuby proběhly loni v září, k přípravě veselky už ale nedojde. "Šaty, termín, nic jsem neměla," upřesnila.

Na nový vztah zatím ale připravená není. "Je to tak čerstvé, prozatím se určitě nesoustředím na novou lásku. Budu se soustředit na sebe. Blíží se duben, měsíc autismu, s nadačním fondem máme hodně akcí. Čeká mě pracovní cesta do Paříže, jeden velký projekt, modelingové zakázky, na které se těším. Zaměřím se hlavně sama na sebe. Co má přijít, to přijde," dodala na přehlídce na pražském fashion weeku, kam vyrazila s kamarádkou. ■