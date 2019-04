Kila navíc čtyři měsíce po porodu neřeší. Pro moderátorku je zásadní, aby měla dost mléka pro svého syna

Tohle je její životní štěstí. Super.cz

„Snažím se maximálně věnovat Erikovi. Přijímám jen drobné nabídky. Teď jsem například tři čtvrtě hodinky moderovala a syn byl stále se mnou, zvládl to perfektně,” svěřila se nám Marcela poté, co představila novou řadu soutěže Souboj nevěst. „Dneska měl premiéru, protože moderoval se mnou. Když jsem ale na pódiu, tak vydrží většinou v kočárku. Jinak to řešíme jako dneska, že to odmoderuju s ním v náručí.”

Velký návrat na televizní obrazovky čerstvá maminka zatím neplánuje. „Výhledově bych se ráda vrátila na malou část úvazku. Ale uvidíme, jak to bude zvládat,” říká.

Marcelu jsme zastihli ve chvíli, když vyrazila do vystavujícího stánku na manikúru. Nabízí se tedy otázka, jestli se o sebe stíhá starat, nebo veškerou pozornost směřuje na své miminko. „Když si doma chviličku najdu, tak se snažím si udělat vlasy a make-up. Musím se přiznat, že ne vždy se mi to daří. Navíc ještě bojuji s váhou. Jelikož kojím, tak nemůžu hubnout tak rychle, jak bych ráda. Teď je to takový kompromis, aby člověk vypadal dobře a zároveň aby tělo fungovalo pro dítě,” vysvětluje svůj zdravý postoj Marcela Škábová Tomčíková. ■