Svatbu do roka a do dne bohužel nestihne: Třetí nejkrásnější Češka už má ale o svém velkém dni jasnou představu

Tereza Křivánková Super.cz

„Hned na začátku jsme si řekli, že svatbu chceme až další léto. Je pravda, že jsme chvíli přemýšleli, že bychom to stihli ještě letos, ale časově to nestihneme,” říká Česká Miss Earth 2018, která už s partnerem vybírá termín a poohlíží se po svatebních šatech.

Vzhledem ke své profesi modelky už Křivánková oblékla desítky bílých rób, a tak by se dalo očekávat, že výběr bude pro ni o to snazší, není to ale úplně tak. „Je to trošku nevýhoda. Když jsem byla v Japonsku, tak jsem nafotila spoustu šatů. Díky domu si uvědomuji, jak některé róby mohou být nepohodlné,” vysvětluje v zahraničí úspěšná modelka.

Snoubenci nemuseli dlouze přemýšlet nad tím, kde veselku uspořádat. „Svatba bude velká, tak by bylo složité všechny přepravit do ciziny. Rodiče přítele mají restauraci, tak není důvod hledat nějaké jiné místo.”

Vzhledem ke své profesi dokáže Křivánková dobře ocenit dobré fotky. Proto je pro ni zásadní výběr kvalitního fotografa. „Pro mě je alfou a omegou svatby fotograf. Pokud by měl padnout celý rozpočet právě na fotografa, tak na tom nepolevím. Když vidím špatnou fotku, tak mi to trhá oči,” říká Tereza Křivánková. ■