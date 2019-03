Fantom opery Vojtko slavil narozeniny: Dort dostal od dcery producenta Janečka, s nímž jedná i o Čarodějce

Marian Vojtko slavil 46. narozeniny jako Fantom opery Super.cz

"Je to taková nostalgie, naposledy slavit narozeniny jako Fantom opery. Je to čtvrtý rok, co ho hrajeme, a už nám zbývají jenom tři měsíce, co se bude uvádět. Každopádně děkuji panu producentovi Janečkovi a celému ansámblu, že si na mě zase vzpomněli. Standing ovation, které tady po každém představení máme, je ale dárek nad dárky. Měl jsem slzy v očích," přiznal nám Marian v zákulisí.

Zajímalo nás, co bude dělat, až Fantom v GoJa Music Hall skončí a v září jej vystřídá nový muzikál Čarodějka, na který už visí v celé republice billboardy se zelenou čarodějkou, a který je také s prvky mystična.

"Já nevím, ještě jsme spolu s Františkem Janečkem něco domlouvali, a doufám, že zelená barva bude dobrá a něco z toho vzejde. Bylo by smutné a moc bych toho litoval, kdybych po té spoustě let nepokračoval v další cestě v divadle GoJa," naznačil se zeleným narozeninovým balonkem v ruce Marian. ■