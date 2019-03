Tomáš Verner vzpomínal na svou ex Lucii Vondráčkovou: Moc jsme toho společně neodžili...

Tomáš Verner v roce 2008 chodil s Lucií Vondráčkovou. Profimedia.cz

„Ano chodil jsem s Luckou Vondráčkovou a jsem na to hrdý. Byl to ale vztah na dálku, takže jsme toho společně moc neodžili,“ nechal se v rádiu Impuls slyšet Tomáš Verner s tím, že s Luckou už v kontaktu dávno není.

Neprobíral s ní proto ani její rozvod s hokejistou Tomášem Plekancem (36). Tehdy prý ještě nechtěl zakládat rodinu, a tak chápal, že Vondráčková směřuje jinam. Dnes už by si sám sebe jako tatínka uměl představit, ale opět má vztah na dálku. „Je to komplikované, když máte neustále vztah na dálku. To se rodina těžko zakládá,“ povzdechl si krasobruslař. ■