Na Lvy opravdu rovnou od plotny: Tak proto si Jitka Schneiderová nestihla vzít podprsenku?

Jitka Schneiderová se na Lvy převlékala z kuchařské zástěry Super.cz

V rámci food festivalu v centru Chodov totiž proběhl napínavý souboj tří špičkových kuchařů Mirka Kaliny, Marka Raditsche a Marka Fichtnera. A Jitka Schneiderová spolu s Martou Jandovou a Renatou Czadernovou přijala úlohu asistentky. Nakonec tým Jitky s Mirkem Kalinou s rozdílem jednoho hlasu vyhrál.

Schneiderová si svoji roli užívala. Doma vaří ráda, už jen proto, že jídlo miluje. Bohužel se vaření nemůže věnovat tak často, jak by chtěla, a to díky tomu, že je hodně zaneprázdněná prací. „Díky účasti na této soutěži a Mirkovi Kalinovi jsem se dozvěděla něco nového o chřestu, naučila jsem se novou omáčku a už se těším, jak vychytávky profesionálů doma vyzkouším," slíbila Jitka.

A pak už spěchala, aby se ze zástěry hodila do gala. A to konkrétně do modelu navrženého Victorií Beckham, který jí vybral její stylista stejně jako luxusní šperky. Jen podprsenku, jak bylo vidět při bližším pohledu, možná při té honičce neúmyslně zapomněla doma. Při galavečeru Jitka fandila televiznímu projektu Profesor T, v němž účinkovala. Ten si ale skleněnou figurku lva neodnesl. ■