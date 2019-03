Po 2 letech se objevila na mole! Takhle to slušelo bývalé hvězdě modelingu a manželce známého herce

Veronika Hejlíková si připomněla léta aktivního modelingu. Michaela Feuereislová

"Bylo to moc fajn, ale že bych se k tomu vrátila na full time, to ne. Mám teď sice několik nabídek, které zvažuju, ale už je to 6 let, co jsem z toho kolotoče vystoupila a vůbec mi to nechybí," řekla Super.cz Veronika, která předváděla na módní show Pietro Filipi.

"Je to o tom, že ráda podpořím jednou za čas české tvůrce a návrháře a tým okolo Mercedes Benz Prague Fashion Weekendu, který má můj velký obdiv za to, jak se mu povedlo celou akci pozvednout na zahraniční úroveň. Nicméně předvádět po boku holčin, které jsou o více než dvacet let mladší než já, je taky velká zatěžkávací zkouška," dodala s úsměvem Veronika. ■