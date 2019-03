Fantazii ponechala jen hodně malý prostor! Vignerová vynesla model, pod nímž si musela podlepit ňadra

Aneta Vignerová Michaela Feuereislová

"Snažila jsem se být kreativní, od toho myslím fashion week je," řekla Super.cz Aneta, která outfit vybrala ve známé pražské konfekci.

Vnady měla podlepené páskou. Přesto hrozilo, že předvede více, než by se hodilo. I Aneta si byla vědoma, že to nemusí dopadnout ideálně. "Je to zajištěné, ale moc to nefunguje. Hlídat se musím. Nemůžu podlepení věřit na sto procent. A hlavně se nebudu pro nic ohýbat," dodala se smíchem sexy Vignerová. ■