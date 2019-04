Tereza Voříšková a její přítel si cíle svých dovolených losují. Víme, proč ale hereččin partner podvádí

Tereza potřebuje cestování k životu. Foto: Nikola Ramešová

Mladý pár vyráží často na ne zcela obvyklé destinace, naposledy to byla střední Amerika. „Nedávno jsem se vrátila z Peru a čekalo mě rovnou šest představení divadelní hry Amerikánka. Potom jsem tedy jen spala a odpočívala,” svěřila se nám Tereza na dámském brunchi, kam je pozval známý švédský módní řetězec.

Během měsíčního pobytu v Peru navštívila Tereza s partnerem rozmanitá místa. „Měla to být dovolená, ale ve skutečnosti to byl takový sportovní pobyt. Peru je nádherná a dost náročná země, byli jsme na Machu Picchu, v poušti, vyrazili jsme na výšlapy do hor. Jediné, co jsme nestihli, byla návštěva deštného pralesa,” vzpomíná.

Výběr budoucích dovolených si dvojice losuje v domácí loterii. „Máme doma v krabičce lístečky se zeměmi, ze kterých losujeme. Už dvakrát vyhrálo Grónsko, což je můj favorit. Můj přítel ale vždycky protestuje, že odmítá odjet do -50 stupňů Celsia. Místo Grónska se tedy nakonec jelo na Kostariku a do zmíněného Peru,” směje se Tereza, kterou to tíhne více do nezvyklých krajin, které většinou nenajdete na seznamu cestovních kanceláří.

„Máme oba rádi dobrodružství, ale mě to táhne spíš na sever. Byla jsem na severním pólu, chtěla bych se podívat do Mongolska,” říká Tereza, kterou to táhne spíš do zimy a do hor, zatímco její partner, tanečník company Loosers, dává přednost spíš teplu a džungli.

Herečka si své sny v opěvování vytoužených krajin nenechá vzít. „Matyáš je hodně časově vytížený, tak když nemá čas, vyrážím sama. Jednou do roka si dáme ale delší společnou výpravu,” říká herečka.

V blízké budoucnosti se Tereza s Matyášem asi hned tak nikam nevydá, protože ji čeká natáčení nového filmového projektu. ■