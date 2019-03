Jiří Mádl si na Lva musí počkat: Dostala ho aspoň jeho krásná kamarádka, které dělal doprovod

Jiří Mádl na České lvy doprovodil Elišku Křenkovou Super.cz

Jirka vyrazil na Lvy ve svém starém smokingu, nechal si už ale na míru ušít nový. "Na ten přijde řada třeba až na karlovarském festivalu," sliboval Mádl, když jsme ho pochválili, že s Eliškou na červeném koberci tvořili krásný pár.

"Jsme výborní kamarádi, ještě s Terezou Voříškovou. A Elišce taky fandím, aby Lva dostala," svěřil a možná vysílal tak silné pozitivní vlny, že Křenková opravdu cenu za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli za film Všechno bude dostala.

Jirka si musí počkat až na příští rok, jestli se jeho snímek Na střeše minimálně v nominacích objeví. "Tour filmu Na střeše teprve začíná, premiéru jsme měli před měsícem. Doufám, že příští rok bude v nominacích minimálně Alois Švehlík," přál by si Mádl.

A ještě jednu premiéru bude letos Mádl mít, ovšem jako herec. "Je to film Hra a myslím, že je to něčím nejostřejší film, který jsem dělal, a troufám si říct, že i nejlepší, který jsem natočil. Tak ten by měl mít letos premiéru," uvedl ke snímku v režii Chilana Alejandra Fernándeze Almendrase, kde si zahrál hlavní roli. Další ztvárnili například Marika Šoposká, Danica Jurčová nebo Jiří Štrébl. ■