Na svoje děti nikdy ruku nevztáhla: Čtyřnásobná maminka Lucie Benešová prozradila, co platí na její ratolesti

„Maminku mám naštěstí milující, takže musím zaklepat, že jsem nepoznala příběhy jako ženy, které psaly o svých maminkách, a musím říct, že jsem ani doteď netušila, jak hrozné to může být, když je maminka nemilující. Protože si myslím, že kdo jiný vás má nejvíc milovat než vaše máma,“ svěřila herečka, která se stala kmotrou knihy novinářek Lucie Jandové a Dany Kaplanové.

Na akci dorazila se svou malou dcerou Larou a prozradila, co u nich doma platí. „Nepoužívám a nikdy jsem nepoužívala fyzické tresty, a to myslím i facku nebo plácnutí. Není mi to blízké, ani na psy, natož na děti. Snažím se tedy vždy vše vysvětlit, nemám ráda násilí, takže to je pro mě vzdálené. Občas se u nás zakřičí, to přiznávám, ale to je maximum,“ prozradila Benešová, která má z prvního manželství dospělého syna Luciána.

Ten už je nějakou dobu šťastně zadaný a herečka by se tak klidně mohla stát i babičkou.

„Vznikla fáma, že skoro za chvilku babičkou budu. Děti chtějí, jako normální pár. Mají se rádi, ale oba ještě studují, je jim přece jenom 22 let, ale když by to někdy přišlo, tak proč ne,“ dodala na křtu knihy herečka. ■