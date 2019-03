Dcera Luka Perryho poznala druhou stranu „popularity“: Na internetu čelí nesmyslné kritice

Luke Perry Profimedia.cz

Když se dozvěděla, že jejího otce postihla rozsáhlá mrtvice, byla právě v Africe v Malawi, kde pracovala jako dobrovolnice. Dcera Luka Perryho (✝52) Sophie (18) sedla do letadla, a když představitel Dylana z Beverly Hills 90210, zemřel , byla mu po boku.

„Nejsem si jistá, co říkat nebo dělat. Na takovou situaci vás nikdy nikdo nepřipraví. O to těžší je, že se to děje před zraky veřejnosti,“ napsala poté na svém instagramovém účtu. Od té doby sdílela několik fotek a komentářů, týkajících se nejen táty.

Nejprve lidem děkovala za „neskutečné množství podpory“, z pozdějších vyplývá, že ne všechny reakce jsou jí po chuti. Není divu. Podle některých Sophie dostatečně neprojevuje smutek.

„Nežádala jsem tuhle pozornost, nežádala jsem, abych byla v centru dění, a přestože tohle není namířeno na všechny, nehodlám naplňovat něčí potřeby a názory,“ uvedla Perry s tím, že i když smrt otce byla tím nejhorším, co ji zatím v životě potkalo, nehodlá jen sedět a plakat, dokud se lidé na internetu nerozhodnou, že už truchlila dost dlouho. „A kdybyste znali mého tátu, věděli byste, že by to po mně ani nechtěl. Takže ani vy byste neměli,“ vzkázala kritikům.