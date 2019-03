Dosáhne věhlasu Karla Rodena? Jeden z nejcharizmatičtějších českých herců dostal cenu za svoji první hlavní roli

Karel Dobrý získal Českého lva za film Hastrman Super.cz

"Mám radost a nečekal jsem to. Předpokládal jsem, že to dostane Martin Huba nebo Jiří Macháček, vzhledem k tomu, že jsou starší a je takové rčení, nevím, jestli ruské, nebo slovenské, že hercem se člověk stává až po padesátce, a to se mě ještě krátce netýká," zmínil kolegy, kteří byli nominovaní za snímky Hovory s TGM (Huba) a Toman (Macháček).

Zda byl oceněn po zásluze, nebyl schopen říct. "Já to neodhadnu. Neviděl jsem filmy svých kolegů a vlastně jsem pořádně celý neviděl ani ten náš, takže nejsem schopný to objektivně posoudit," nestyděl se přiznat herec.

Když jsme zavzpomínali na natáčení, přiznal, že bylo náročné. "Byla to moje první hlavní role, takže zatím nejnáročnější natáčení. Mám za sebou celou řadu malých rolí v různých jazycích, ale hlavní je opravdu až tahle," překvapil nás Dobrý.

Můžeme se na něj těšit i v televizi. "Teď natáčíme pro Českou televizi kriminální seriál Místo zločinu Ostrava," prozradil. A kdo by se na něj chtěl jít podívat do divadla, může se vypravit i do Vídně. "Ve vídeňském Volkstheatru dohrávám Vzestup a pád krále Otakara o Přemyslu Otakarovi II. a Rudolfu Habsburském. Je to taková rakouská hra," upřesnil. ■