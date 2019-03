Hvězdu Nemocnice na kraji města čeká další operace: Pracovní závazky přesto neruší

Ladislav Frej míří opět pod skalpel. Herminapress

Teď půjde na operační sál znovu. „Pořád nemám dost, takže jsem třináctého května objednaný na vinohradskou ortopedii a budou mi dávat endoprotézu pravého kolene kvůli artróze,“ přiznal populární herec na křtu nové sbírky básní kolegy Petra Baťka (46).

Herec je však stále aktivní na divadelní scéně a na jaro má nasmlouvanou práci, kterou už nemohl odvolat. Po operaci kolene tak bude brzy zase zpátky na jevišti. „V sezóně mám ještě dvě představení v Brně a Mladé Boleslavi, které musím zvládnout. Musel jsem říct, že to přinejhorším odehraji s hůlkou. Už to nešlo odložit,“ svěřil Super.cz Frej.

Pochroumané koleno ale není jediným zdravotním problémem, který ho v současné době trápí. Nedávná operace ramene totiž nedopadla podle jeho představ. „To se mi stalo na jevišti, mám utrženou šlachu, ale operace se moc nepovedla, protože už to nešlo sešít. Musím s tím cvičit. Bolí to pořád, ale dá se to vydržet a v hraní mě to neomezuje,“ přiznal herec. ■