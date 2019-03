Ondřej Havelka slavil na Lvech úspěch se svým filmem Hastrman. Super.cz

Historický magický příběh z rozhraní lidského světa a mystična v hlavní roli s Karlem Dobrým posbíral hned čtyři ceny Český lev, včetně té pro nejlepšího herce.

"Je to úžasný. Lva dostal Karel Dobrý, potom kamera, kostýmy a hudba. Nečekal jsem to, jen jsem doufal, že to dostane Karel Dobrý, protože si to fakt zaslouží," svěřil Havelka, který nechce zůstat režisérem jednoho filmu, už připravuje svůj další režijní počin.

"Bude to ještě náročnější film. Tohle byla historická záležitost z 19. století, což bylo trochu složité, ale obsazení bylo komorní. S tím dalším filmem spějeme do jisté míry k přípravám a bude na motivy vzpomínek Jiřího Draxlera, slavného českého swingaře, a bude se odehrávat v rozmezí let 1939 až 1949. Na tom mi hodně záleží, aby to vyšlo, a pak už bych skončil," prozradil režisér.

Ten už toto téma zpracoval do divadelní hry V rytmu swingu buší srdce mé pro Národní divadlo v hlavní roli s Igorem Orozovičem a hraje v ní i jeho dcera Rozálie, která Havelku na České lvy doprovodila. ■