Jenovéfa a Kristýna Bokovy byly obě nominované na Českého lva.

To, že se spolu octnou v jednom sále a obě jako herečky nominované na Českého lva, krásné sestry Kristýna (37) a Jenovéfa (26) Bokovy nečekaly ani ve snu. Kristýna nakonec neproměnila nominaci za vedlejší roli ve filmu Toman, zato Jenovéfa za hlavní roli ve filmu Chvilky ano. Za roli Anežky dostala už cenu České filmové kritiky.

Obě byly před předáváním cen nervózní, Kristýna z nominace, Jenovéfa i z toho, že byla součástí programu. S kapelou The Antagonists na jevišti totiž vystupovala. "Neuměla jsem si představit, že se takhle spolu sejdeme. A jako první jsem to i věděla a ségře to hned volala. Měla jsem z té její nominace větší radost než ze svojí," řekla nám Jenovéfa.

Sestry si daly záležet na tom, aby byly na červeném koberci pražského Rudolfina sladěné. "Kristýna měla mít původně žluté šaty, ale to bychom se k sobě nehodily, tak jsme musely vymyslet něco jiného," vysvětlovala Jenovéfa. "Takže jsme vánoční," smála se k červeno-zelené kombinaci Kristýna a obě nám ve videu popsaly, kde modely vybíraly.

Zvlášť nás pobavila Jenovéfa, která sice na rozdíl od sestry neměla drahé smaragdové šperky, prý na diamanty ještě nemá věk, zato se pochlubila plastovou kabelkou pomalovanou písmenky LV, parodující luxusní značku Louis Vuitton. ■