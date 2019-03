V kampani nedala starosti znát a přitulila se ke kamarádce. Bieberova manželka ukázala skvělou figuru

Hailey Baldwin a Kelia Moniz v plavkové kampani Profimedia.cz

Být manželkou Justina Biebera (25) a k tomu úspěšnou modelkou ze slavné rodiny se může zdát jako sen. I takový život má ale své mouchy, řekla Hailey Baldwin (22) magazínu Cosmopolitan. Co mladou paní trápí? Komentáře lidí, kteří mají pocit, že jí a jejímu manželovi vidí do hlavy.

„Musíte se naučit přemýšlet ve stylu ‚Ok, proč se vůbec starám? Neznám ty lidi, oni neznají mě, nejsou součástí mého života, mého vztahu nebo čehokoli‘,“ říká Baldwin a radí: „Pokud nechcete, aby se vás to týkalo, nečtěte to a nedovolte, aby vás to ovlivnilo.“

Jenže to se snáz řekne, než udělá, sociální sítě jsou totiž poměrně návykovou záležitostí. I na to má modelka radu: někdy v rámci detoxu smaže z telefonu aplikace, aby ji to nepokoušelo číst si komentáře, třeba u fotek.

Na těch (komentářích) jí nejvíc vadí, že mají lidé pocit, že ji a jejího muže znají. „Neznají mě, jeho, ji, tyhle lidi (celebrity) vůbec. Co mi přijde opravdu divné, je to, že si (lidé) v myšlenkách vytvářejí scénáře toho, co se děje, nebo co by se mělo stát,“ říká. Neudělá s tím nejspíš nic...

Za Biebera se Hailey provdala loni v září na úřadě. Pár plánuje i církevní svatbu, přípravy ale odsunul kvůli zmíněným psychickým problémům zpěváka.

Snímky v článku jsou z kampaně Roxy, kterou Hailey nafotila se surfařkou Keliou Moniz. ■