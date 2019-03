Každý další rok se silikony modelka oslaví: Díky nim dostává na mole opravdu odvážné kousky

Kateřina Votavová Super.cz

Závěrečné, nejodvážnější šaty předváděla i na poslední přehlídce návrháře Michala Marka, jehož oblíbenou tváří už je roky. "Když jsem ty šaty poprvé oblékla, udělala jsem to obráceně, myslela jsem, že výstřih patří na záda a že mám konečně nějaký zahalený model, ve kterém ukážu svoje krásná záda. Ale zmýlila jsem se. Takže to mám opět s prsy ven," smála se Katka.

Ta v rámci focení kolekce před měsícem oblékla šaty, které na přehlídce vynesla Agáta Prachařová (33), ovšem nikoli s podprsenkou jako ona, ale na holé tělo, takže toho ukázala dost. "Chápu to, když má děti. Uvidím, jak to budu pak dělat já, jaký pozůstatek děti nechají. Když to bude furt takhle dobré, tak proč bych do toho zase nešla," nebojí se nahoty brunetka.

"Jestli bývám zlatým hřebem přehlídky kvůli prsům, tak musím zpětně poděkovat svému operatérovi. V říjnu to bude osm let, co mám udělaná prsa a každý rok to slavím. Jsem ráda, že je mám, kdybych do toho měla jít znovu, nezaváhám. Když jsem byla na finále Miss, ještě jsem je neměla, a mohlo to tehdy třeba dopadnout líp," míní. ■