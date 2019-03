JLo a A-Rod dostali vzácnou gratulaci k zásnubám: Tohle jim v dopise poradil Barack Obama

Jennifer Lopez a Alex Rodriguez dostali dopis od Baracka Obamy. Profimedia.cz

Dostat osobní, ručně psanou gratulaci k zásnubám od Baracka Obamy, to není běžná věc ani pro hvězdu velikosti Jennifer Lopez (49), natož pro jejího snoubence Alexe Rodrigueze (43). Pár uvedl, že je to pro něj opravdu velká čest. A co že bývalý prezident USA budoucím manželům napsal?

Obama na hlavičkovém papíře předně gratuloval k zásnubám a jako zkušený ženáč přidal i radu.

„Jennifer a Alexi, Michelle a já vám chceme pogratulovat k zásnubám. Po společných 26 letech můžeme říct, že ať život přinese jakékoli výzvy, sdílet je s milovaným člověkem je vždy lepší. Vše nejlepší, Barack Obama,“ napsal.

Dopis zveřejnil bývalý hráč baseballu, přezdívaný A-Rod, na Twitteru s komentářem: „Tohle je pro nás vším“.

This means the world to us.

#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW — Alex Rodriguez (@AROD) 22. března 2019

Snoubenci se s Obamou setkali loni na sportovní konferenci. Pro zpěvačku to nebylo poprvé. V roce 2009, tedy v roce nástupu Obamy do prezidentského úřadu, JLo spolu s tehdejším manželem Marcem Anthonym vystoupili na inauguračním plese, později byli pozváni do Bílého domu, aby s prezidentem zhlédli Super Bowl. ■