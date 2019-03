Rok po trapasu na přehlídce plavek opět na mole: Agáta Prachařová tentokrát oblékla průsvitnou krajku

Agáta Prachařová po roce opět na molu Super.cz

Je to rok a pár dní, co se naposledy objevila na mole. Tehdy Agáta Prachařová (33) předváděla bikiny, a strhla se lavina kritiky. Vypadalo to, že s přehlídkami už skončila a bude se věnovat jen rodině a pořadu Máma nad věcí, který se každou neděli vysílá na Primě Love.