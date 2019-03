Jitka Čvančarová se pustila do slovenské krásky: S podprsenkou v ruce ji trestala za to, že spí s jejím seriálovým synem

Jitka Čvančarová byla hodně drsná... Video: archiv FTV Prima

Coby Johana je navíc značně od rány a svůj temperament ukáže i v jedné ze scén, kde se pustí do své kamarádky Veroniky v podání Lucie Siposové (38), jež měla aférku s jejím seriálovým synem, a navíc si založila erotický blog.

Čvančarová tentokrát vnady schovala pod svůj outfit, ale s podprsenkou v ruce se jala vytrestat Siposovou s vervou sobě vlastní.

„Holky nabízely možnosti, jak to zahrát, hlavně Jitka, když se do toho pustí, tak to pojme po svém, a občas jede trochu jinak. Lucia je totálně improvizační typ, ale docela dobře reaguje na to, když to Jitka dá jinak, než je ve scénáři. Rytmus tady ale udávala Jitka a holky se toho držely. Já jen hlídal, jestli to dává smysl v rámci děje,“ prozradil režisér Radek Bajgar, jak se mu točí s temperamentními herečkami.

V okamžiku, kdy přišla na řadu scéna, kde Johana v autě pronásleduje Veroniku, která před ní prchá na kole, protože Johana právě přišla na to, že spí s jejím synem, o improvizaci a legraci herečky neměly nouzi.

„V rámci možností jsme to zahrály, jak nejlépe jsme mohly. Režisér mi řekl, ať si prostě sednu a jedu před Jitkou na kole. Tak jsem nasedla a nepřemýšlela a doufala, že nás kamera zastihne. Bylo v tom hodně improvizace, a to mi vyhovuje. Jsem na to zvyklá,“ prozrazuje Lucia.

„Lucia je živel, takže natáčení s ní rozhodně není nuda. Vždy jsme se rychle domluvily a nevadilo jí improvizovat, za což jsem byla vděčná. Mám to ráda. Radek nás nechal velmi svobodně fungovat, je to moudrý muž. Ví, že spoutat živly není výhodné,“ popisovala natáčení Čvančarová, která je za jakoukoli nečekanou událost vděčná. „Obě nás to moc bavilo, což je, doufám, vidět, a myslím, že na honičku obě vzpomínáme s úsměvem na rtech,“ uzavřela. ■