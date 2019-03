Něco pro milovníky převleků: Takhle sexy zdravotní sestřičku jste dlouho neviděli

Betka Bartošová v muzikálu Kvítek mandragory jako sexy zdravotní sestřička Super.cz

"Ani nevím, kolik písniček máme, ale každá druhá scéna je naše. Na zkouškách, když jsme ještě neměly kostýmy, jsem si říkala, že je toho moc, ale dá se to zvládnout. Ale s tím převlékáním je to opravdu hodně náročné. Udýchat to s přebíháním ze šaten na jeviště je síla," svěřila nám.

"Hodně se zapotíme, protože v některých kostýmech máme třeba body úplně na tělo a silonky. A pod těmi reflektory bychom se potily i v plavkách," dodala Betka, která kvůli roli držela i dietu. "Po třech nedělích jsem toho ale nechala, protože jsem potřebovala sílu a energii," přiznala. ■