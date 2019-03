Babička (71) našla po smrti manžela novou životní vášeň: Díky burlesce se cítí sexy jako nikdy dřív

Marilyn Bersey aka Foxy La Mer Profimedia.cz

Nejenže během tanečních tréninků zhubla, což kvituje téměř každá žena, ale nikdy se prý necítila víc sexy. Kromě toho je pro ni tanec novou životní vzpruhou, která jí po smrti manžela a odstěhování dětí přišla víc než vhod. „Burleska zahrnuje vše, co jsem vždycky chtěla dělat. Od první chvíle jsem tím byla posedlá. Cítila jsem se tak žensky a přitažlivě,“ říká.

„Od doby, kdy manžel onemocněl, jsem neměla nic, co by mi dalo pocit přitažlivosti. Ztratila jsem roli ženy a manželky. Nebylo nic, díky čemu bych se cítila sexy. Jen jsem existovala, cítila jsem se velmi osamělá, něco mi chybělo,“ vyprávěla britskému The Mirroru s tím, že ve svých sedmdesáti nechtěla jen sedět doma. „Hledala jsem něco, díky čemu bych se znovu cítila jako žena,“ řekla „nejvíc cool babička Británie“, jak ji její dvaadvacetiletý vnuk nazývá. V jejím netypickém koníčku ji podporují i dcera a syn.

„Vystupování miluji, protože to jsem já - Foxy La Mer je mou součástí, ne jen pouhou rolí,“ dodala Bersey.

Tento umělecký žánr zažívá boom i u nás. Nejznámější českou burleskou je Stephanie van der Strumpf. ■