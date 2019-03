VIDEO: Dojemné rozloučení se Stanislavem Zindulkou (✝86): Takhle na herce vzpomínala Libuška Šafránková

Libuška Šafránková vzpomínala na Stanislava Zindulku. Super.cz

Šafránková si se Zindulkou zahrála ve filmu Báječná léta pod psa. Ale především to byl její učitel ve škole.

„On se o nás celý život staral o celý ročník, vůbec nás nepouštěl ze zřetele, takže my jsme s ním strávili veškerý studium. I po absolutoriu nás nepřestal sledovat, a já si to vůbec nedovedu představit, že už to končí, to člověk má pocit, že tyhle věci nikdy nekončí,“ vzpomínala na Zindulku Šafránková, která přišla v doprovodu svého manžela Josefa Abrháma (79) a sestry Miroslavy. ■