Plekanec to schytal za „konec hry na kanadskou rodinu“. Drsná slova od zastánců Lucie Vondráčkové!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec si nemohou přijít na jméno. Foto: Vlastimil Vacek, Právo

„Děti vyrostly v Kanadě a pak si pan Hokejista najde jinou a oni musí za ním do Čech? Jako sorry, Tome, ale ego si dal před děti a to se ti vrátí!“ rozčiloval se jeden z komentujících pod Tomášovým příspěvkem. A přidávali se další. Většina si vesměs myslí, že Plekanec se do Česka vrátil kvůli své přítelkyni Lucii Šafářové (32), což mu vyčítají.

Nikdo z nich ale s Tomášem a Lucií nežil doma, přesto mají potřebu vědět všechno nejlépe. „Asi podle milenek se budou kluci stěhovat, to je teda tah na branku,“ rýpla si jedna z dam.

Těžká série v playoff s Duklou, ale nejcennější vítězství už letos mám. U soudu v Kanadě se podařilo vyhrát a moji... Zveřejnil(a) Tomáš Plekanec dne Středa 20. března 2019

Další se ale Plekance zastala. „Pro všechny, kdo tu nadáváte, uvědomte si, že Lucie si brala hokejistu a stěhovala se do Kanady s vědomím, že až mu angažmá skončí, vrátí se do Čech nebo se budou stěhovat jinam, kde zrovna bude mít Tomáš angažmá. Každá žena hokejisty s tímhle do toho vztahu jde. Takže ty řeči o tom, že se narodily děti tam a tam a mají tam zůstat, jsou úplně srandovní,“ našel Plekanec oporu u jedné z fanynek.

Co se týče Šafářové, Plekanec se sám nechal slyšet, že s ní začal chodit až v době, kdy se s Vondráčkovou rozešel a manželství mu dávno nefungovalo. Vinit ji za krach manželství tak není úplně férové. ■