Slavného českého youtubera kvůli skandálu vyloučili z nejznámějšího festivalu: Tary prý není dobrým příkladem pro děti

Tary Foto: archiv Taryho

Youtuber Taras Tary Povoroznyk, kterého jen na Instagramu sleduje 437 tisíc fanoušků, se brání. Poté, co někdo pustil do světa video, na kterém říká nevybíravě malému fanouškovi, že nenosí drahé oblečením, ale on má málo peněz, totiž spustilo lavinu reakcí, které úspěšnému influencerovi vyčítají, že chlapce urazil. Jenže Tary to považuje za lynč a špinavý konkurenční boj. I tak ho ale vyloučili z nejznámějšího youtuberského festivalu.

"Je velmi smutné, že má někdo zapotřebí ustřihnout pouze část videa, aby z věty vytržené z kontextu udělal senzaci. Nebyla to urážka nebo komentování sociální situace toho chlapce nebo jeho rodičů. Byla to diskuze prodávajícího s kupujícím. Faktem na místě prostě bylo, že klučina neměl peníze na to, co si chtěl koupit. Když jdete do obchodu pro boty a máte jen polovinu peněz, také vám je neprodají,“ vysvětluje Tary.

"Kdo ten stream sledoval celý, ví, jak diskuze pokračovala. To, že někdo rozeslal video, kde je účelově vystřižená jen jedna věta, považuji za kyberšikanu ze strany méně úspěšných konkurentů, kteří se mě snaží cíleně likvidovat,“ tvrdí.

Nejvíc ho prý mrzí zatažení malého chlapce do skandálu, který je jen nafouknutá bublina. "Nejsem si vědom, že bych toho malého fanouška úmyslně urazil. V mých očích je to naopak velmi statečný kluk, který teď čelí nátlaku. Chci toho malého hrdinu vyzvat, ať se mi ozve, a velmi rád se mu budu osobně věnovat,“ dodal youtuber, kterého za to vyloučili z nejznámějšího youtuberského festivalu Utubering.

"Argument vedení festivalu, že nejsem pro děti dobrým příkladem, odmítám. Myslím, že jsem naopak dostal děti od počítačů ven a vybudoval v nich poloztracenou lásku ke sportu. Znám jiné, kteří ve svých videích používají za každým druhým slovem vulgarismy nebo šíří nenávist, a to je podle vedení festivalu asi v pořádku,“ krčí rameny Tary. ■