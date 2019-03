Do StarDance nechtěl, tanec ale známého herce se sametovým hlasem dohnal v divadle

Táborský si zahraje autistického profesora, který nemá rád doteky. Herminapress

„Já ráda sportuju a stále chodím na tréninky různých druhů tanců. V rámci zkoušek proto máme i pohybovou spolupráci, protože v jistých okamžicích je tanec stěžejní. Měla jsem šanci navštívit hodiny lektorky tance Berrak Yedek,” říká Petra a jedním dechem dodává: „Bylo fajn zjistit, jaké mám taneční možnosti.”

Hereččiným žákem v roli autisty bude Miroslav Táborský. Ptali jsme se ho, jak on je na tom s tímto druhem pohybu. „Já jsem samozřejmě chodil do tanečních a v rámci studia na divadelní fakultě jsme měli tři hodiny tance týdně. Mám tedy zkušenost ze školy. V průběhu mé kariéry jsem byl donucený tancovat,” svěřil se nám Táborský, který nevyužil šanci zúročit své pohybové schopnosti ve známé taneční soutěži. „Nakonec jsem nepřijal nabídku zúčastnit se StarDance,” přiznal s tím, že sice tančí rád, ale nechal by to tak, jak to je.

Tak uvidíme, jestli nezmění svůj názor po premiéře, která se chystá na 22. a 23. března v Divadle Ungelt. ■