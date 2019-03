Šárka Rezková Brabcová shodila 15 kg bez hladovění

Zpěvačka Šárka Rezková Brabcová se před plánovaným turné s Helenou Vondráčkovou rozhodla zatočit s přebytečnými kily. Díky ketonové dietě má dole 15 kilogramů. A v hubnutí pokračuje. Jaký je její příběh?

Šárka byla vždy štíhlá. Ale jak už to někdy v životě chodí, potkala její rodinu tragická událost, kterou nebyla schopná zvládnout bez léků. Ty jí sice pomohly psychicky, ale způsobily útlum a zavodnění. Dříve byla zvyklá hodně pracovat, jenže teď jí energie stačila maximálně na starost o děti. Energetický deficit navíc doháněla sladkým. A tohle vše se začalo odrážet na její váze. Přibrala, jenže v tu chvíli to bylo druhořadé. Neměla sílu na běžné životní úkony, natož aby bojovala s kily.

Když Šárčino náročné životní období odeznělo, začala se zase pomalu dávat dohromady, vystupovat a připravovat koncerty s Helenou Vondráčkovou. V tu chvíli si řekla, že by měla něco udělat i s nabranými kily. Tak aby se cítila co nejlépe. Nejdříve omezila sladkosti a porce jídla. Byl to tvrdý boj, protože se při této dietě necítila dobře, byla unavená a nervózní. Věděla, že u redukční diety je tenhle stav normální. Jí však nevyhovoval. A tak se spojila s Táňou Řehákovou, která jí doporučila ketonovou dietu KetoMix.

Boj s kilogramy byl s KetoMixem o dost snesitelnější. Šárce jídla chutnala a při jejím novém pracovním vytížení jí vyhovovala i rychlá a snadná příprava jídel. S touto dietou, kterou popisuje jako „kdyby žádnou dietu nedržela“, dokázala zahnat i chutě na sladké.

Do této chvíle chvíli Šárka Rezková Brabcová ztratila s KetoMixem 15 kilogramů své váhy a pokračuje v hubnutí dál. Při dietě se nemusí nijak zvlášť omezovat. Často cestuje mezi Nizozemím, kde žije, a Českou republikou. I proto jí KetoMix dieta naprosto vyhovuje. V autě má vždy po ruce koktejl nebo proteinovou tyčinku. A jako milovnice sladkého samozřejmě uzobává i z cukrovinek, slazených stévií. Miluje KetoMix palačinky a lískooříškový krém je bonusem navíc. Doma si pak připravuje KetoMix houstičky nebo pudink.

Hubnutí už tolik nehrotí. Do 23. března, kdy má svůj koncert v divadle Hybernia, a kde zároveň oslaví své 50. narozeniny, by však chtěla ještě trochu zhubnout. Což se jí určitě povede. Už totiž nesahá po rychlém občerstvení v podobě bagety nebo sladkostí. S KetoMixem se naučila jíst tak, aby to její váhu neohrozilo.

Šárka na reklamu moc nedá. Po KetoMixu sáhla na doporučení člověka, kterému věří a nelituje. Široká možnost toho, co může rychle k jídlu připravit, vybrat si na co má chuť, ale taky možnost, že může z těchto produktů uvařit něco jiného a přitom dietu neporušit – to je přesně to, co její profesní tempo a ona sama potřebuje.

„Je to úžasně inspirující a to jak se dívám na jídlo dnes, pozvolna začíná být praktika, kterou využiji i ve chvílích, kdy KetoMix produkty již potřebovat nebudu a přejdu plně do třetí fáze. Důležité je pochopit jak se stravovat a co lze změnit v jídelníčku trvale, aniž bych měla pocit omezování. Jsem v pohodě a to je pro mě velmi důležité, protože se musím soustředit a ne se vysilovat omezeními diet, které mě nutí stále přemýšlet nad tím, že mám hlad a stále mám pocit, že mi něco schází. Jídlo je důležité, abychom byli fyzicky i psychicky v pohodě, zbytečně se nevydávat stresu z hladovění. A v tom je KetoMIX jednička,“ říká o dietě Šárka Rezková Brabcová.

