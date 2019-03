Jako by jí z oka vypadla: Dcera Kláry Melíškové získala první roli. Půjdou děti v máminých šlépějích?

Klára Melíšková Super.cz

Mini roličku získala v seriálu Zkáza Dejvického divadla. „Je tam jedna z těch slečen, co točí s Ivanem Trojanem na Kavkách v šatně, kde on je za Anděla Páně. Jedna z těch konzervatoristek je moje dcera. Nebyly jsme tam spolu, ale bylo to poprvé, co jsme se obě objevily v jednom seriálu,“ prozradila pro Super.cz Melíšková. Antonie nebyla jedinou dcerou, která se v seriálu objevila. Na place měla svou holčičku i například Martha Issová.

A podle všeho to nebylo jediné natáčení, které si Klářina dcera vyzkouší. „Ona se teď dostala na umprum na vysokou (Vysoká škola uměleckoprůmyslová - pozn.), takže jde spíš tím výtvarným směrem. Ale říkala, že ji to (natáčení) baví, to zkoumání skrze postavy a role, takže si určitě myslím, že ještě nějaká role přijde,“ prozradila herečka s tím, že její mladší syn ještě podobné ambice nemá. „Syn se zatím klube, tomu je třináct a půl a teď nenávidí svou matku, teď se ode mě odděluje a hledá se, co bude dělat,“ dodala Melíšková.

Ta se kromě jiného stala protagonistkou letošních spotů k Českému lvu. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu 23. března. ■