Americký herec (42) přišel o malého syna (✝2). Potřebuji pomoc, je to velmi těžké, svěřil

Rob Delaney Profimedia.cz

„Je to zmatek... Mé dítě zemřelo před 14 měsíci a já jsem hromada neštěstí. Potřebuji pomoc. Je to velmi těžké, přichází to ve vlnách. Naučil jsem se ty vlny nepotlačovat,“ svěřil herec, fanouškům známý ze seriálu Catastrophe, z filmu Deadpool 2 nebo z jeho stand-upu.

Takto otevřeně o svých pocitech ze ztráty syna prý hovoří kvůli tomu, aby pomohl a inspiroval i další rodiče, kteří čelí podobné ztrátě. „Důvod, proč jsem tak upřímný a nesnažím se na vás zapůsobit jako cool a drsný chlap, je, že kdyby to četli truchlící rodiče nebo sourozenci, tak aby věděli, že je v pořádku se cítit hrozně, smutně, zmateně, a tak brutálně pokořeně,“ uvedl.

Malému Henrymu v roce 2016 diagnostikovali nádor na mozku. Podstoupil operaci a následnou léčbu, během které strávil celých 15 měsíců v nemocnici. Na podzim 2017 se mu však rakovina vrátila.

Sedm měsíců po smrti Henryho porodila Delaneyova žena Leah čtvrtého syna. Henry prý byl první, komu o těhotenství řekla. „Chtěli jsme mít čtvrté dítě, ale byly to smíšené emoce. Jako by se (děti) nějakým způsobem dotkly, ale zároveň existovaly v rozdílných sférách. Mít další dítě nebyla cesta k tomu zmírnit zármutek po Henryho smrti,“ dodal.

O synovi hovořil na charitativní akci nadace The Rainbow Trust, která se zabývá pomocí vážně nemocným dětem a jejich rodinám. ■