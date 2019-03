Nesehnal herečku, která by chtěla být na plátně ošklivá: Režisér Snowboarďáků sáhnul po vlastní ženě

Karel Janák natočil novou komedii LOVEní. Super.cz

"Pravdou je, že Snowboarďáci byli nejvýraznější," krčil rameny Janák, který třeba loni natočil sci-fi thriller Důvěrný nepřítel v hlavní roli s Vojtou Dykem. Ale ani ten české publikum abnormálně nezaujal. "U nás se na thrillery moc nechodí, přitom na Slovensku to byl jeden z nejnavštěvovanějších filmů loňského roku. U nás mají lidi nejradši komedie," připustil.

Právě proto se zase do jedné vrhnul. LOVEní má za sebou úspěšnou premiéru a režisér vedle herců jako Ester Geislerová nebo Jakub Prachař (35) sáhnul v jedné z rolí i po své manželce, herečce Romaně Goščíkové.

Film je o třicátnici, která se snaží "ulovit" manžela, když jí ten původní pláchnul od oltáře. I Romana Karla "ulovila" v tomhle věku, teprve před dvěma lety. "Tedy my se doma dohadujeme, kdo koho ulovil. Nicméně roli jsem jí nedal proto, že je moje manželka, ale proto, že ne každá herečka by si zrovna tohle chtěla zahrát," vysvětlovala Janák.

"Možná si budete pamatovat animovaný film Beavis a Butt-Head. Tak v tomhle stylu to je, hraje tam takovou ošklivou ajťačku s dredy, která chodí nahrbená. Nevím, která herečka by mi to takhle hezky udělala, tak jsem sáhnul po domácích zásobách a ona se mi hezky znemožnila na plátně," uzavřel. ■