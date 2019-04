Skoro přišla o vlasy, ale nehroutí se z toho: Úřadující Česká Miss musí prokázat trpělivost

Lea Šteflíčková i s oškubanou hlavou řádila jako malá holka. Super.cz

"Zatím jsem si nechala vlasy sestříhat, chtěli to i v agentuře, protože dlouhovlasých hnědovlásek je hodně. Přiznám se, že jsem si na to moc nezvykla," krčila rameny. "Už se těším, až budu mít zase svoji barvu, jakou mám teď u kořínků. Možná si dám aspoň nějaký přeliv," vysvětlila.

Každopádně odmítá další práce pro klienty, kteří by jí chtěli s vlasy něco dělat. "Castingy na vlasové soutěže každopádně neberu, ať už mi na ně nikdo nesahá. Bojím se, jak by to zase dopadlo," svěřila modelka.

Lea se ale nehroutí a je pořád veselá, jak dokázala i na otevření kavárny v obchodním centru. Tam si vlezla do nákupního vozíku a nechala se vozit kolegyní Anetou Vignerovou. Jak to vypadalo, se můžete podívat na našem videu i ve fotogalerii. ■